Neymar e pai enviam dinheiro e auxiliam defesa de Daniel Alves no caso de agressão sexual na Espanha

Neymar tem apoiado a defesa de Daniel Alves, jurídica e financeiramente, enquanto o jogador está preso na Espanha, há quase um ano, enfrentando acusações de agressão sexual contra uma mulher de 23 anos. Segundo informações do UOL, o pai de Neymar enviou dinheiro para ajudar na defesa do atleta, e o valor foi utilizado para quitar uma multa de 150 mil euros (cerca de R$ 800 mil) imposta pela Justiça espanhola.

VEJA MAIS

O pagamento é considerado um "atenuante de reparação de dano causado" e pode influenciar na redução da pena em caso de condenação. O site também revelou que Daniel Alves nomeou Gustavo Xisto como seu procurador em junho do ano passado. Xisto é um dos profissionais mais antigos nas empresas dirigidas pelo pai de Neymar.

Após assinar o documento, Daniel Alves retirou a gestão de seus bens das mãos da ex-mulher, Dinorah Santana. Neymar, ao ser procurado pelo UOL, optou por não comentar sobre o caso.

Parceria antiga

O atacante, hoje do Al-Hilal, e Daniel Alves jogaram juntos no Barcelona (de 2012 a 2016), no Paris Saint-Germain (2017 a 2019) e na Seleção Brasileira. Com a camisa canarinho, além de jogos pelas Eliminatórias, Copa América (2015) e Copa das Confederações (2013), ambos atuaram juntos em duas Copas do Mundo (2014 e 2022).