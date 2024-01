Gérson, o ‘Canhotinha de Ouro’, ídolo da Seleção Brasileira, completa 83 anos

O ex-jogador Gérson, mais conhecido como “Canhotinha de Ouro”, completou 83 anos nesta quinta-feira (11). O lendário meio-campista dedicou a vida ao futebol e marcou uma geração de jogadores como maestro da Seleção Brasileira durante a Copa do Mundo de 1970, principalmente por seus lançamentos com a perna canhota.

O craque nasceu em Niterói, no Rio de Janeiro, e iniciou a carreira no Flamengo, em 1959. Mas foi no Botafogo, equipe por onde mais atuou durante a carreira, que Gérson se destacou, e levantou taças do Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca e Torneio Rio-São Paulo.

VEJA MAIS

Gérson também atuou no São Paulo, onde ficou até 1972, antes de ir para o Fluminense, o último clube da carreira do craque. Com o tricolor carioca ele permaneceu até 1974, e conquistou o Campeonato Carioca de 1973.

Além do apelido “Canhotinha de Ouro”, Gérson também era conhecido como “papagaio” pelos companheiros, pela fama de falar muito. Após deixar os gramados, o ex-jogador se tornou comentarista de TV e rádio.