Neymar encontra médico da Seleção Brasileira para reavaliação de lesão

O atacante Neymar esteve em Belo Horizonte nesta terça-feira (10), para realizar uma consulta com o médico Rodrigo Lasmar, da Seleção Brasileira, para reavaliar a lesão no joelho esquerdo. O jogador do Al-Hilal chegou no aeroporto da Pampulha, pela manhã, de jatinho particular.

Neymar passou pela cirurgia do joelho em novembro, procedimento realizado por Lasmar, que também é medico do Atlético-MG. Em entrevista ao ge, o médico falou que a consulta foi apenas para a realização de exames de rotina, e o jogador deve ainda realizar fisioterapia planejada, além de não poder disputar a Copa América 2024.

“Não adianta queimar etapas para recuperar antes e correr risco desnecessários. A nossa expectativa é que ele esteja preparado para voltar no início da temporada 2024 na Europa, que é agosto”, disse o médico.

VEJA MAIS

Depois da consulta, o jogador retornou ao Rio de Janeiro, onde reside. Ele só deve voltar aos gramados no segundo semestre deste ano.

O Al-Hilal, clube onde o jogador atua, na Arábia Saudita, queria, a princípio, que Neymar fosse operado em Paris, no entanto, o atacante indicou Lasmar para sua cirurgia, e o médico foi prontamente contratado pelo time.

Relembre a lesão

Neymar se machucou durante uma partida entre a Seleção Brasileira e Uruguai, durante as Eliminatórias da Copa, ainda no primeiro tempo da partida, durante uma disputa no meio campo, sem contato com adversário.

Esta foi a segunda lesão do jogador em 2023, que em fevereiro, quando ainda atuava Paris Saint-Germain, lesionou o joelho e ficou cinco meses em recuperação. Entre jogos por clubes e seleção, Neymar entrou em campo somente em 17 jogos oficiais em 2023