Cruzeiro do Neymar: imprensa internacional critica postura de atleta por viagem em alto mar

Neymar está aproveitando suas férias no Brasil em um cruzeiro próprio, denominado "Ney em Alto Mar", que terá uma duração de três dias. Alguns veículos de imprensa internacional têm comentado sobre a presença animada do jogador no navio durante esse período.

Jornais de Portugal, Argentina e França mencionaram a situação, apontando que, mesmo lidando com uma lesão, Neymar continua se divertindo no cruzeiro e realizando sessões de fisioterapia a bordo.

"Mesmo lesionado, Neymar não perde uma hipótese de se divertir e acaba de embarcar em um cruzeiro de três dias organizado por si e anunciado há meses. O jogador chegou apoiado em uma muleta, tendo mostrado que continua a fazer fisioterapia a bordo"

- A Bola, de Portugal.



"Com vários shows ao vivo, festas e muita animação, Neymar marcou presença apesar de estar lesionado. Ele deixou seus problemas físicos de lado e embarcou na anunciada viagem de três dias pelo mar. No porto de Santos, recebeu, de muleta, mais de 3.000 pessoas"

- Olé, da Argentina.



"Chegando mancando a bordo do navio e tendo que usar muleta para caminhar, o internacional brasileiro recuperou todo o vigor e energia na hora de dançar […] O suficiente para esquecer, por um momento, que não voltará a ver o campo tão cedo."

- Le Parisien, da França.

SAIBA MAIS





Os jornais espanhóis também abordaram os acontecimentos de "Ney em Alto Mar". No entanto, ao contrário de outros países, os veículos espanhóis foram mais brandos em suas abordagens em relação ao jogador, destacando principalmente os vídeos dos bastidores do cruzeiro compartilhados nas redes sociais. No entanto, a lesão de Neymar ainda foi mencionada nas reportagens.

"É tremendo o que o Neymar montou em seu cruzeiro! E o brasileiro se diverte, sim, mesmo estando gravemente lesionado."

- Sport, da Espanha.



"Como em todos os anos, Neymar passa as férias de Natal no Brasil com toda a família. Embora, desta vez, o atacante tenha chegado mais cedo do que certamente gostaria devido à lesão."

- Mundo Deportivo, da Espanha.



Neymar partiu do porto de Santos na terça-feira (26) em seu navio, acompanhado por amigos, celebridades e outras pessoas desconhecidas. A programação está planejada até sexta-feira (29) e inclui uma parada prevista em Búzios (RJ). Diversos artistas foram convidados para se apresentarem, tais como Péricles, Belo, Orochi e MC Poze do Rodo.