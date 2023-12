Neymar ganha cordão de R$ 2 milhões de 'influenciador' investigado pela Polícia Federal

A bordo do cruzeiro que leva seu nome, Neymar recebeu um presente de R$ 2 milhões de um dos passageiros de seu "Neyvio". Ele ganhou do "influenciador" Buzeira um colar de ouro e diamantes nesse valor. O generoso ato do rapaz deixou os internautas confusos. Mas o que se vale destacar é que Buzeira está sendo investigado pela Polícia Federal por suspeita de lavagem de dinheiro, roubo e formação de quadrilha.

VEJA MAIS

Ao encontrar Neymar na pista, na primeira noite de festa no "Neyvio", Buzeira fez questão de tirar o exagerado acessório do pescoço para presentear o mais novo amigo. "Presente do 00 para o 00 chefe. Nem ele acreditou", escreveu Buzeira num vídeo postado em seu perfil no Instagram, mostrando o momento em que Neymar experimenta o cordão.

O jogador meio que ficou sem saber se o rapaz falava sério ao oferecer a joia a ele, mas ficou com o colar no pescoço, voltando para sua área reservada no "Neyvio". "Agora ele ganha a Copa do Mundo", ainda sugeriu Buzeira.