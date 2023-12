Jornalista detona Neymar por cruzeiro durante lesão: ‘Não é atleta, é pop star’

Se recuperando de uma lesão ligamentar no joelho, Neymar aproveita os últimos dias do ano em um cruzeiro. O evento "Ney em alto mar" reúne famosos e amigos do craque em um navio de luxo. Em live no portal UOL, o jornalista Paulo Vinícius Coelho detonou o jogador.

“Ney popstar. Um cara que faz um cruzeiro em um período de recuperação de lesão, neste momento ele é um pop star, ele vai passar o réveillon como pop star, não como atleta profissional. Se ele não tivesse a lesão, ele iria jogar ontem? Fica a dúvida”, começou PVC.

“O Neymar voltou de uma lesão de tornozelo. Não teve nunca lesão grave de articulação, aí voltou, fez nove jogos e lesionou o joelho. Alguma coisa está diferente no corpo dele. As articulações não estão mais suportando como suportavam”, completou o jornalista.