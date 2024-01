Paulo Pezzolano é cotado para assumir vaga deixada por Dorival Júnior no São Paulo

O São Paulo está considerando Paulo Pezzolano como uma opção para substituir o técnico Dorival Júnior. Atualmente no Valladolid, da Espanha, Pezzolano, ex-Cruzeiro, de 40 anos, integra a lista de treinadores avaliados pelo clube paulista.

Após uma conversa entre o Tricolor e o treinador na última terça-feira, juntamente com outras abordagens a profissionais, Pezzolano demonstrou um perfil de trabalho apreciado pela diretoria do São Paulo. Contudo, as negociações podem ser dificultadas pelo fato de o treinador estar atualmente empregado no Valladolid. Embora tenha recusado recentemente uma proposta do futebol mexicano para permanecer na Espanha, fontes próximas a Pezzolano acreditam que ele poderia aceitar um projeto no Brasil, especialmente no São Paulo.

O clube paulista está avaliando diversas opções para substituir Dorival Júnior, que se juntou à seleção brasileira no último fim de semana. Além de Pezzolano, o argentino Luis Zubeldia, ex-LDU, também é considerado. O São Paulo está em fase de contato inicial com os treinadores para definir as possibilidades. Juan Pablo Vojvoda, do Fortaleza, foi consultado, mas sua indisponibilidade imediata levou ao descarte dessa opção.

No caso de Pezzolano, o São Paulo já avançou para a segunda fase de contatos. Caso decida prosseguir com o treinador uruguaio, o clube sabe que precisará negociar sua saída do Valladolid. O contrato de Pezzolano com o clube espanhol vai até junho de 2024, o que torna a rescisão relativamente menos complexa, dada a duração não tão extensa do contrato.

O São Paulo busca evitar prolongar as negociações e está determinado a evitar situações que se transformem em longas "novelas" no cenário do futebol. O clube não estabelece um prazo rígido, mas busca agilidade na substituição de Dorival Júnior.