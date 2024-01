São Paulo anuncia desligamento de Dorival Júnior e ida do treinador para a Seleção Brasileira

O São Paulo anunciou que não conta mais com o técnico Dorival Júnior para o restante da temporada. Por meio de uma nota, divulgada nas redes sociais, o Tricolor Paulista informou que o comandante, que liderou a equipe ao título inédito da Copa do Brasil em 2023, vai assumir a Seleção Brasileira.

No comunicado, Dorival agradeceu ao São Paulo pelo tempo no comando da equipe, mas disse que a proposta da Seleção era "irrecusável". Segundo ele, treinar a Canarinha era um sonho de carreira.

"É a realização de um sonho pessoal, que só foi possível porque tive o reconhecimento do trabalho desenvolvido no São Paulo. Por isso tenho de agradecer por ter feito parte desse importante período de reconstrução, liderado com competência pela presidência e pela diretoria. Com o investimento na infraestrutura e o planejamento dos últimos anos, o Clube está preparado para receber os mais qualificados profissionais do mercado. Agradeço também à torcida por todo o carinho e apoio”, disse Dorival Júnior.

Neste domingo, o treinador aceitou o convite para dirigir a Seleção Brasileira. O anúncio oficial está programado para ocorrer até quarta-feira (10).

Depois da demissão de Fernando Diniz, Dorival Júnior tornou-se o principal alvo da CBF. Os primeiros contatos entre o treinador e Ednaldo Rodrigues ocorreram nos últimos dias, e a receptividade foi positiva.

Mesmo diante da insegurança gerada pelas disputas políticas na CBF, Dorival Júnior decidiu aceitar o convite para liderar o Brasil no ciclo que antecede a próxima Copa do Mundo.

Além disso, Dorival Júnior recebeu a garantia de apoio de Reinaldo Carneiro Bastos, presidente da Federação Paulista de Futebol e possível sucessor de Ednaldo Rodrigues em caso de novas eleições presidenciais na CBF.