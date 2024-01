CBF negocia mais um amistoso para a Seleção Brasileira para antes da Copa América

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) está em negociações para adicionar um quarto amistoso ao calendário da Seleção Brasileira antes da Copa América de 2024. As conversas, iniciadas antes da chegada do novo treinador, Dorival Júnior, destacam a importância de realizar o máximo de confrontos possíveis antes da competição oficial.

VEJA MAIS

O jogo adicional está programado para a data Fifa de junho, algumas semanas antes do início da Copa América. A CBF já confirmou um amistoso contra o México em 8 de junho nos Estados Unidos, onde o torneio será realizado este ano. Além disso, em março, o Brasil enfrentará a Inglaterra e a Espanha em amistosos na Europa.

De acordo com informações da Rádio Itatiaia, a CBF negocia com a seleção do Canadá. O jogo, previsto para 11 de junho, pode acontecer no próprio Canadá, mas há preferência para que seja realizado nos EUA. O possível rival ainda não assegurou vaga na Copa América e disputará um confronto contra Trinidad e Tobago em março para definir a classificação.

A entrada ou não do Canadá na Copa América não afetaria a realização do amistoso. O Brasil está no Grupo D da competição continental, junto com Colômbia, Paraguai e o vencedor da outra repescagem da Concacaf, entre Costa Rica e Honduras, a ser decidida também em março.

O calendário proposto pela CBF inclui a reunião dos jogadores no final de maio na Granja Comary, seguida por uma viagem aos Estados Unidos no início de junho para os dois amistosos. Posteriormente, a equipe permaneceria no país para a Copa América.

Confira os jogos da Seleção na Copa América:

21/06 – Brasil x Costa Rica/Honduras, no SoFI Stadium, em Inglewood

28/06 – Brasil x Paraguai, no Allegiant Stadium, em Las Vegas

02/07 – Brasil x Colômbia, no Levi’s Stadium, em Santa Clara

A estreia de Dorival Júnior como técnico da Seleção Brasileira será em 23 de março, em Londres, contra a Inglaterra; seguido por um confronto contra a Espanha no Estádio Santiago Bernabéu, em Madri, em data a ser anunciada, provavelmente em 26 de março. Dorival deve anunciar sua primeira lista de convocados no dia 1º de março.