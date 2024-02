Galvão Bueno critica Seleção Brasileira e diz que o futebol brasileiro está no 'pior momento'

Após a eliminação da Seleção Brasileira no Pré-Olímpico e ficar de fora das Olimpíadas de Paris, o narrador Galvão Bueno criticou a atual situação do futebol brasileiro. O jornalista esportivo disse que o "pacote é horroroso" e que a modalidade vive o pior momento na história, com a crise no grupo masculino e no feminino.

"O pacote é horroroso. É o pior momento do futebol brasileiro, pensando em seleção. A seleção feminina foi desclassificada na primeira fase do mundial. Nunca tinha acontecido isso. Depois do sub-20, que foi desclassificado do mundial por Israel. Qual é a importância de Israel para o futebol mundial?", declarou o narrador no Camarote Nº 1, do UOL.

Nesta semana, o ex-treinador da Argentina, César Luis Menotti, também criticou a atual situação do futebol brasileiro e disse que tinha "vergonha do que está acontecendo com o Brasil". Galvão lembrou que a Seleção Brasileira está em sexto lugar nas Eliminatórias da Copa do Mundo, após três derrotas seguidas.

"A seleção brasileira principal está em sexto. E agora classificam seis, antes eram quatro. Tá em sexto lugar, vem de derrotas seguidas, isso nunca aconteceu também. Aí você pega a seleção olímpica jogando pelo empate, tomando gol no fim do jogo. E não conseguem nem tentar o empate", analisou Galvão.

Desde a eliminação nas quartas de final da Copa do Mundo do Qatar, a Seleção Brasileira ficou sem um projeto para o próximo mundial. Fernando Diniz assumiu o comando da equipe principal, mesmo sendo treinador do Fluminense. O resultado não foi bom. Em seis jogos, o Brasil teve duas vitórias, um empate e três derrotas. Este ano, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), contratou o técnico Dorival Júnior para tentar reestruturar o time.

Além da derrota no Pré-Olímpico, os brasileiros foram eliminados por Israel no Mundial Sub-20 e a eliminação precoce da Seleção Feminina na Copa do Mundo.