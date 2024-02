"Tenho vergonha do que está acontecendo com o Brasil", diz ex-treinador da Argentina sobre futebol

O ex-treinador da Argentina, campeão mundial de 1978, César Luis Menotti, declarou que está com "vergonha" da situação em que o futebol brasileiro encontra-se. A fala do ex-jogador se refere ao momento ruim que a Seleção Brasileira está enfrentando.

No último domingo (11), a equipe sub-23 perdeu por 1 a 0 para a Argentina no Torneio Pré-Olímpico de futebol e está fora das Olimpíadas de Paris. Assim, a Seleção Brasileira não vai defender o seu bicampeonato. A situação deixou Menotti desapontado e o argentino criticou o Brasil.

“O Brasil dos anos 70 foi uma revolução no futebol, tinha grandes jogadores e muita coragem. Morei no Brasil e falavam da loucura de um técnico que colocava quatro números 10, que jogavam igual. Eram todos Messi. Tenho vergonha do que está acontecendo com o Brasil. Vivi um momento incrível para eles na Copa do Mundo de 70. Vi toda a preparação, quando estávamos homem a homem”, declarou o treinador à Rádio D Sports.

César Luis Menotti foi campeão do mundo como treinador com a seleção da Argentina em 1978. Ele morou no Brasil durante alguns anos e atuou pelo Santos e Juventus-SP, na década de 1960. O argentino já declarou que era fã do futebol brasileiro em vários momentos. Mas, atualmente, Menotti, que também é diretor de seleções da Associação Argentina de Futebol (AFA), afirmou que a modalidade no Brasil está com um "declínio cultural".

“Acho que há um declínio cultural, eles estão em outro mundo. Não entendo como podem jogar tão mal, sem ideias e sem sustentar toda a sua história brilhante, mas espero que subam. É bem-vindo que eles sigam mal contra nós, mas espero que melhorem”, concluiu Menotti.

Além da derrota no Pré-Olímpico, os brasileiros foram eliminados por Israel no Mundial Sub-20 e a Seleção principal está em crise nas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, na sexta posição. Após ficar com Fernando Diniz como técnico reserva por seis jogos, o Brasil teve duas vitórias, sobre a Bolívia e Peru, um empate com a Venezuela, e três derrotas, para Uruguai, Colômbia e Argentina. Este ano, a CBF (Confederação Brasileira de Futebol), contratou o técnico Dorival Júnior para reestruturar o time.