Dunga compara trabalho na Seleção com Tite: "Chegou ao mesmo lugar que eu"

Dunga não trabalha como técnico de futebol desde 2016, depois da sua segunda passagem pela Seleção Brasileira. Fora de cena desde então, o ex-treinador do Brasil comparou seu último trabalho com o de Tite, que comandou a equipe nas últimas duas Copa do Mundo (2018 e 2022).

Em entrevista para o canal do Duda Garbi, Dunga comparou o trabalho dele na Copa do Mundo de 2010 com os de Tite, nas Copas de 2018 e 2022.

“Ele falou que se preparou oito, dez anos para a Copa do Mundo, e chegou ao mesmo lugar que eu, que não tinha experiência”, comparou Dunga.

Além de ter feito comparações dos trabalhos, o ex-treinador da Seleção falou sobre o apelo de Tite na mídia nacional.

“Quer que eu seja polêmico? Eu não coloquei minha mãe para dar entrevista na Globo. Eu não fiz propaganda para ninguém, não falei que eu era o melhor”, disparou Dunga na entrevista.

Confira o trecho da entrevista: