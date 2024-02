Fernando Diniz abre o jogo sobre sua saída da Seleção Brasileira: 'Fiz o melhor'

O treinador do Fluminense, Fernando Diniz, quebrou o silêncio após sua demissão da Seleção Brasileira. O técnico, que comandou o Tricolor na vitória por 4 a 1 sobre o Bangu no Carioca na madrugada desta sexta-feira (02), expressou seus sentimentos em relação à decisão tomada no início de janeiro pelo presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.

Questionado sobre seus sentimentos em relação à demissão, Diniz afirmou que já superou, mas destacou que queria ter tido mais tempo na Seleção. "Queria que tivesse sido diferente. Mas são águas passadas. Temos que tocar a vida em frente. Tenho muita clareza daquilo que fiz para a seleção brasileira e o meu contato com os jogadores e a Seleção está em boas mãos agora. Eu tinha muita convicção de que aquilo, com mais tempo, iria dar resultados muito importantes", destacou o treinador.

Diniz argumentou seu ponto de vista mencionando o jogo em que o Brasil perdeu para a Argentina por 1 a 0 nas eliminatórias para a Copa do Mundo. "O jogo com a Argentina, por exemplo, foi um jogo grande que o Brasil fez e que não teve resultado. Aquilo, na sequência do trabalho, iria melhor, muito provavelmente, a performance e os resultados chegariam. Mas saio com um sentimento de ter feito o melhor, ter criado relações especiais com os jogadores e o staff que estavam comigo", completou.

O treinador expressou gratidão pela oportunidade de comandar a Seleção Brasileira. "Foi um enorme prazer ter tido essa oportunidade. Trabalhei com afinco total no tempo que estive lá. Agradeço a oportunidade que me foi dada e tenho plena convicção que o trabalho foi muito bem feito", finalizou.

A passagem de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira durou seis jogos, todos pelas eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026, com duas vitórias (Bolívia e Peru), um empate (Venezuela) e três derrotas (Uruguai, Colômbia e Argentina).

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, jornalista de OLiberal.com)