Fernando Diniz é demitido do cargo de técnico da Seleção Brasileira

O técnico Fernando Diniz foi desligado do comando da Seleção Brasileira na tarde desta sexta-feira (5). A decisão foi anunciada pelo presidente da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues. A demissão ocorreu apenas um dia após uma decisão liminar do Supremo Tribunal Federal (STF) reconduzir Ednaldo ao cargo.

Antes de comunicar a decisão ao treinador, o presidente da CBF manteve um diálogo com Mario Bittencourt, presidente do Fluminense - clube que também conta com Fernando Diniz como técnico. Foi Bittencourt quem informou a Diniz sobre a decisão de sua demissão.

A breve passagem de Fernando Diniz pela Seleção Brasileira incluiu seis jogos, todos válidos pelas Eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O saldo foi composto por vitórias sobre Bolívia e Peru, empate com a Venezuela e derrotas para Uruguai, Colômbia e Argentina.

Inicialmente contratado para um período de um ano, a ideia de Ednaldo Rodrigues era manter Diniz no comando até a chegada do renomado técnico Carlo Ancelotti, prevista para junho de 2024. Contudo, Ancelotti renovou seu contrato com o Real Madrid, forçando uma mudança de planos.

O favorito para suceder Fernando Diniz é o atual treinador do São Paulo, Dorival Júnior. A CBF ainda não fez um anúncio oficial sobre o novo comandante da seleção brasileira, mas a expectativa é de que a transição ocorra nos próximos dias.