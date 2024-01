Após anúncio de Dorival, CBF trabalha com três nomes para cargo executivo na entidade

Depois de anunciar o novo técnico da Seleção Brasileira, Dorival Júnior, na última quinta-feira (11), a CBF voltou a buscar nomes para cargos executivos que ajudarão o treinador no comando da equipe.

O objetivo do presidente da entidade, Ednaldo Rodrigues, é contratar um gerente de campo e outro acima na hierarquia do departamento. Um deles, Filipe Luís, convidado para o cargo de coordenador, recusou.

Diante disso, a entidade debate três nomes e deve anunciar em breve os escolhidos. O que se sabe até agora é que a definição será feita antes da primeira convocação de Dorival, no dia 01 de março, data em que será feito o anúncio dos jogadores que disputarão os amistosos contra Inglaterra, em 23 de março, e Espanha, dia 26.

No início deste ano, Ednaldo Rodrigues demitiu Juninho Paulista, coordenador da Seleção principal. O cargo permanece vago desde então. Além disso, a CBF perdeu também Luís Vagner Vivian, gerente da Seleção que foi para o Grêmio como diretor de futebol há um ano e ainda não foi substituído.

Com o plano de remontar o departamento, Ednaldo conta com a ajuda de Dorival para eleger um gerente de futebol para auxiliar o técnico com questões mais próximas do campo, mas que também passam por gestão e administração do departamento. Entre elas, negociação de amistosos, planejamento de viagens de observações e visitas a locais de treinamento.

O presidente também quer outra figura menos ligada às questões técnicas, porém com representatividade no futebol brasileiro.

Saída de Diniz

Ainda neste ano, Ednaldo Rodrigues reconheceu que os maus resultados da Seleção nas eliminatórias contribuíram para a decisão de demitir Fernando Diniz, além da combinação de não tirar o treinador do Fluminense.

O técnico foi desligado na última sexta-feira, 05, um dia após Ednaldo voltar à presidência da CBF por liminar de Gilmar Mendes, ministro do STF. Até o momento, o Brasil ocupa o 6º lugar nas eliminatórias sul-americanas para a Copa do Mundo de 2026, com oito pontos em seis jogos. Foram duas vitórias, um empate e três derrotas.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)