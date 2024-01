Com a eliminação de clubes paraenses, Copinha define classificados à próxima fase; veja mais

Os 32 confrontos da segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior já foram definidos, com um total de 64 equipes classificadas.

Após a conclusão da primeira fase nesta quarta-feira (11), que contou com oito partidas e seis vagas em disputa, Flamengo, Vasco, São José-RS, XV de Piracicaba, Náutico e Macapá garantiram seus lugares.

A fase seguinte contará com 16 jogos na sexta-feira (12) e outros 16 no sábado (13), todos seguindo o formato eliminatório. Em caso de empate no tempo regulamentar, a decisão será levada para os pênaltis.

A aguardada final está agendada para o dia 25 de janeiro, coincidindo com o aniversário da cidade de São Paulo, mas o local ainda não foi anunciado pela Federação Paulista de Futebol. O Palmeiras é o atual bicampeão da competição.

Confira os jogos e as respectivas transmissões

Sexta-feira, 12 de janeiro

11h: Tanabi-SP x Athletico-PR, em Tanabi (sportv)

14h15: Desportivo Brasil x América-MG, em Porto Feliz (sportv)

15h: Chapecoense x Tiradentes-PI, em Cravinhos (Rede Vida e YouTube Futebol Paulista)

15h: Fortaleza x Internacional, em Assis (CazéTV)

15h: Capital-DF x Capivariano, em Tietê (YouTube Futebol Paulista)

16h: Coimbra-MG x Figueirense-SC, em Bálsamo (YouTube Futebol Paulista)

16h30: Fluminense x Ituano, em São Carlos (sportv)

17h15: Corinthians X Guarani, em Marília (CazéTV)

19h: Ferroviária x Gama, em Araraquara (YouTube Futebol Paulista)

19h: Criciúma x São-Carlense, em São Carlos (YouTube Futebol Paulista)

19h15: Grêmio x Mirassol, em Bebedouro (sportv)

19h30: Botafogo x Novorizontino, em Franca (CazéTV)

19h45: Atlético-GO x Marília, em Marília (YouTube Futebol Paulista)

20h30: XV de Jaú x CRB, em Jaú (Rede Vida e YouTube Futebol Paulista)

21h30: Catanduva x Ponte Preta, em Catanduva (YouTube Paulistão)

21h30: Ceará x São Paulo, em Araraquara (sportv)

Sábado, 13 de janeiro (ainda com horários a definir)

11h - Ibrachina x Macapá (Rede Vida e Youtube Futebol Paulista)

11h - Coritiba x Retrô (Youtube Paulistão)

11h - Avaí x Juventus (sportv)15h - Botafogo-SP x Floresta (Youtube Futebol Paulista)

11h - Cuiabá x Atlético Guaratinguetá (sportv)

14h - Portuguesa x Nova Mutum (Youtube Paulistão)

15h - XV de Piracicaba x São José-RS (Youtube Futebol Paulista)

15h - Botafogo-SP x Floresta (Youtube Futebol Paulista)

15h - Bragantino x Taubaté (Youtube Paulistão)

15h - Aster x Oeste (Youtube Futebol Paulista)

15h - Vasco x Vitória (sportv)

17h - Juventude x Água Santa (Youtube Futebol Paulista)

17h15 - Palmeiras x Sport (CazéTV)

19h15 - Atlético-MG x Sfera (sportv)

19h30 - Santos x EC São Bernardo (CazéTV)

21h30 - Cruzeiro x Madureira (CazéTV)

21h30 - Flamengo x Náutico (sportv)