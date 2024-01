Após falha na defesa, Remo cede gol ao Nova Venécia e se despede da Copinha com derrota

O Clube do Remo deixou a Copa São Paulo de Futebol Júnior de forma melancólica. Na terceira e última partida da fase de grupos, os azulinos sofreram mais uma derrota na competição, desta vez para o Nova Venécia, pelo placar de 1 a 0, nesta quarta-feira (10). O único gol da partida foi marcado aos 37 do segundo tempo. Com o resultado, o Leão Azul paraense encerrou sua participação na lanterna do grupo 26, sem pontos marcados, atrás de Nova Venécia, Água Santa e Santos.

WhatsApp: saiba tudo sobre o Remo

Embora o objetivo do clube fosse uma despedida honrosa, na prática, o Remo mostrou sua fragilidade ao longo de toda a partida. Mesmo sem tomar gols no primeiro tempo, foi o Nova Venécia que deu as cartas na partida, criando oportunidades em diversas frentes de ataque, através de cruzamentos, bolas paradas e contra-ataques. Já o Remo abusou dos passes errados e falhas na marcação. Só na primeira etapa foram quatro escanteios do adversário, enquanto o Remo ficou na vontade.

VEJA MAIS



Aos cinco da etapa final, o Remo conseguiu boa oportunidade de bola parada na entrada da grande área, mas o chute fraco de Renan Moura esbarrou na barreira. Enquanto esteve com a bola, o Nova Venécia abusou da troca de passes, diante de uma defesa nitidamente desorganizada. Foi assim que, aos 37 minutos, o adversário conseguiu furar a barreira defensiva e abrir o placar, após uma "bela" falha da zaga remista. Após cobrança de falta pela direita, a bola bateu na costa do zagueiro Ramon, sobrando para Guilherme completar, abrindo o placar a favor do time capixaba.

Com a vantagem em mãos, o Nova Venécia passou a ter maior controle da partida, enquanto o Remo parecia apenas observar o jogo, à espera do apito final. Aos 49, Claudemir de Araújo Silva decretou o fim da partida e a terceira derrota remista na Copinha de 2024.