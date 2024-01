Já eliminado, Remo enfrenta Nova Venécia na despedida da Copinha 2024

O Clube do Remo se despede da Copa São Paulo de Futebol Júnior nesta quarta-feira (10), em partida contra o Nova Venécia-ES. Os dois times duelam a partir das 19h30, no estádio José Batista Pereira Fernandes, em Diadema. Sob o comando de Aylton Costa, o Leão Azul paraense sofreu duas derrotas em duas partidas, amargando a terceira posição no grupo 26 da Copinha.

A expectativa é para uma partida equilibrada, com ambos os times com capacidade de sair com a vitória, na tentativa de sair com ao menos um triunfo na competição. O time capixaba conseguiu ser inferior aos azulinos. Em dois jogos, foram duas goleadas. Uma por 4 a 0 em favor do Água Santa e outra que terminou em 7 a 0 para o Santos. O Remo perdeu por 2 a 1 para o Santos e 3 a 0 para o Água Santa.

Entre as dificuldades enfrentadas pelo atual elenco sub-20 está a perda de jogadores para o time profissional. Nomes promissores que ajudaram o time na boa campanha da edição passada, como o lateral-direito Kadu, o volante Solano e os atacantes Kanu e Felipinho. Todos eles, no entanto, foram alçados ao elenco principal.

Além dessas saídas, outros atletas estouraram a idade, como o goleiro Ruan, o zagueiro Jonilson, o volante Henrique e o meia Guty. Todos eles já ultrapassaram o limite de 20 anos. Alguns foram aproveitados na equipe principal do Remo, outros assinaram com outros times. Por fim, a mudança no comando técnico do time foi, talvez, o maior baque na preparação.

Dado o mau retrospecto nas competições do segundo semestre de 2023, a direção remista demitiu o técnico Eivaldo Júnior, deixando a missão na responsabilidade de Aylton Costa, ex-Paysandu, para liderar a equipe no torneio. No entanto, o novo técnico não teve muito tempo de trabalho e não fez uma boa campanha em São Paulo.

Ficha técnica

Data: 10/01/2024

Hora: 19h30

Local: Estádio José Batista Pereira Fernandes

Remo: João Victor, Lucas Marreiros, Felipe Oiapoque, Renan Moura, Ramon, Ronald, Cauã Ramires, Edson Kauã, Matheus Grecco, Dennison, Vitor Hugo

Técnico: Aylton Costa

Nova Venécia: Ryan, Cauê, Alexandre, Arthur, Guilherme Rosa, Pedro Zuccolo, Cássio, Rai, Gabriel Gomes, Thaylan, Matheus Cazares

Técnico: Éder Bastos