Argentina elimina Brasil com vitória por 3 a 0 na Copa do Mundo Sub-17

O torcedor da Seleção Brasileira enfrenta desapontamento após a derrota para a Argentina por 3 a 0, em Jakarta, na Indonésia, resultando na eliminação do Brasil na Copa do Mundo Sub-17. Os gols da vitória da Albiceleste foram anotados por Claudio Echeverri, meio-campista do River Plate e destaque da competição.

Com a classificação, a Argentina enfrentará a Alemanha nas semifinais, que venceu a Espanha por 1 a 0 nesta sexta-feira. Os comandados do técnico Diego Placente buscam conquistar o primeiro título do Mundial Sub-17.

O clássico sul-americano teve início com meia-hora de atraso devido à forte chuva que alagou o gramado do Estádio Internacional em Jakarta. Mesmo com as condições adversas, os argentinos foram superiores, criando mais oportunidades e levando mais perigo ao gol brasileiro.

Melhores momentos de Brasil 0 x 3 Argentina:

Echeverri abriu o placar aos 28 minutos, com um chute desviado que encobriu o goleiro Philippe Gabriel. O mesmo jogador ampliou aos 13 da etapa final, deixando dois defensores para trás e batendo cruzado para fazer 2 a 0. O terceiro gol veio aos 26, com o camisa 10 driblando Philippe Gabriel para fechar o triunfo.

A Seleção Brasileira, atual campeã e detentora de quatro títulos do torneio, encerra sua participação na competição com três vitórias e duas derrotas.