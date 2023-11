Pai de Rodrygo ironiza comportamento de Messi: 'santinho'

O pai do jogador Rodrygo, da seleção brasileira, Eric Góes, usou suas redes sociais para criticar o comportamento de Lionel Messi na confusão com o filho durante o jogo entre Brasil e Argentina, no Maracanã, na última terça-feira (21). Na ocasião, o craque argentino vai em direção ao brasileiro e chega a segurar seu pescoço. Logo depois, os dois começam um bate boca no meio do campo.

"O santinho que não arruma confusão com ninguém", escreveu Eric Góes, postando uma foto da discussão no Maracanã, acompanhada da imagem de outra confusão em que Messi se envolveu na Data Fifa deste mês, no jogo contra o Uruguai, com o volante Ugarte e o zagueiro Olivera.

Erci Góes ironiza postura de Messi. (Reprodução/Instagram)

Eric também comentou os insultos racistas que Rodrygo denunciou na última quinta-feira. O brasileiro recebeu diversos comentários preconceituosos nas redes sociais. "Alguém surpreso?", questionou Eric Góes, compartilhando uma notícia sobre o caso. "Ser um preto tipo A custa caro...", completou o pai em outra publicação.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Mirelly Pires)