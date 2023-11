Vini Jr e Rodrygo brilham, Real Madrid vence o Braga e garante classifcação às oitavas da Champions

Na quarta rodada da Champions League, o Real Madrid dominou o Braga com uma vitória majestosa por 3 a 0. Os brasileiros Rodrygo e Vini Jr brilharam intensamente, balançando as redes durante o confronto. Esse resultado garantiu a classificação matemática dos espanhóis para as oitavas de final da competição.

Com o triunfo, o time Merengue mantém seu desempenho perfeito na competição, liderando com 12 pontos no Grupo C. Enquanto isso, o Braga enfrenta dificuldades para avançar, somando apenas 3 pontos. No primeiro tempo, Brahim Díaz, que já havia marcado um gol anulado no jogo, recebeu um passe após uma jogada individual de Rodrygo e chutou a gol sem dificuldades.

No segundo tempo, os brasileiros brilharam ainda mais. Vini Jr recebeu um passe de Vázquez, driblou a marcação e ampliou a vantagem para o time espanhol. Poucos minutos depois, Rodrygo realizou uma jogada rápida pela esquerda, tabelou com o camisa 7 do Real e finalizou com um toque por cobertura, marcando um golaço e fechando o placar.

Mais jogos

No outro jogo do Grupo C, Napoli e Union Berlin empataram em 1 a 1 no estádio Diego Armando Maradona. O resultado deixou o Real Madrid isolado na liderança do grupo, com 12 pontos, seguido pelo Napoli com sete, Braga com três e Union com apenas um. O próximo jogo do Real Madrid na Champions League está marcado para 29 de novembro, após a pausa da data Fifa, contra o Napoli. Na mesma data, o Braga enfrentará o Union Berlin no Estádio Municipal de Braga.

No Grupo D, o Real Sociedad confirmou seu favoritismo ao vencer o lanterna Benfica por 3 a 1, permanecendo na liderança do grupo com 10 pontos, o mesmo número da Inter de Milão. Ambos estão classificados. A última garantiu sua vaga nas oitavas de final ao vencer fora de casa o RB Salzburg por 1 a 0. Na próxima rodada, marcada para 29 de novembro, a equipe espanhola enfrentará o RB Salzburg em casa, enquanto o Benfica receberá a Inter em seus domínios.