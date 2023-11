Barcelona perde para Shakhtar Donetsk e quebra 100% de aproveitamento na Liga dos Campeões

Na partida decisiva que poderia garantir a passagem antecipada do Barcelona às oitavas de final da Champions League, os comandados de Xavi Hernández levaram uma invertida do Shakhtar Donetsk e perderam por 1 a 0. O jogo foi realizado no Volksparkstadion, em Hamburgo, onde a equipe ucraniana tem jogado suas partidas na competição europeia.

A vitória incendiou a corrida pela classificação no grupo H. Jogando como mandante, a equipe ucraniana fez 1 a 0 com Sikan e pouco sofreu diante de um adversário sem muita inspiração e não conseguiu sair do zero, ganhando assim o primeiro revés na competição europeia.

Apesar disso, o Barcelona se mantém líder com nove pontos, mas agora divide a ponta com o Porto, que venceu o Royal Antwerp por 2 a 0, no outro jogo da rodada e igualou a pontuação, perdendo no critério de gols marcados. Já o Shakhtar tem seis pontos, restando duas partidas.

Os dois times voltam a campo no próximo dia 28, terça, pela quinta rodada. O Barcelona recebe o Porto e o Shakhtar desafia o Royal Antwerp como mandante.