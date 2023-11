Vinícius Jr. se desentende com goleiro rival: ‘Eu e você, lá fora!’

O Real Madrid e o Rayo Vallecano empataram por 0 a 0 no último domingo (05/11) em partida da La Liga, em Madrid, na Espanha. O jogo, no entanto, foi marcado pela discussão de Vini Jr. com o goleiro Dimitrievski flagrado pela emissora Movistar+. Na gravação, o atacante se volta para o rival dizendo: “Eu e você, lá fora!”.

Para o goleiro do Rayo Vallecano, a cena não teve nada de anormal. “Isso de 'Nos vemos lá fora' foi de boa. Se eu o visse lá fora, daria um abraço. São coisas que acontecem no campo, é normal”, declarou Dimitrievski, em entrevista ao programa Chiringuito.

Vini Jr. discutiu com o goleiro do time adversário após tentar pegar a bola de outro jogador para acelerar o reinício do jogo. O norte-macedônio tentou impedi-lo e, de repente, sentiu dores no tornozelo. O brasileiro ficou irritado e repreendeu Dimitrievski, encarando-o no rosto.

Depois, Vinícius Jr. saiu com um sorriso irônico diante da reação do rival. Dimitrievski reafirmou que não teve problemas. “Ele é um grande jogador. São situações normais quando a partida está tensa. É normal que haja rusgas, como o de Bellingham com Pathé Ciss. São coisas do jogo, não há por que dar importância a isso”, afirmou Dimitrievski.

Com apenas 29 pontos, o Real Madrid perdeu a liderança do Campeonato Espanhol. O Girona está com 31 e o Rayo Vallecano com 18 pontos. O clube merengue volta a campo nesta quarta-feira (08), contra o Braga, também no Santiago Bernabéu, pela Champions League.

(*Beatriz Moura, estagiária de jornalismo, sob supervisão da editora de OLiberal.com, Ádna Figueira)