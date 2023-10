LaLiga lança novo slogan para o clássico Barcelona x Real Madrid; confira

A LaLiga está introduzindo um novo conceito, "O jogo que eclipsa tudo", em sua campanha global para promover o clássico entre Barcelona e Real Madrid, que acontecerá neste sábado (28) às 11h15, marcando o primeiro confronto entre as equipes na temporada 2023/24 e sendo válido pelo Campeonato Espanhol.

De acordo com a liga organizadora do Campeonato Espanhol, esse confronto entre Barcelona e Real Madrid possui uma audiência potencial de mais de 650 milhões de espectadores em todo o mundo. Para promover a partida, estão programados eventos presenciais com torcedores em 35 países, incluindo o Brasil.

Além disso, a LaLiga também se compromete a realizar ações no Marrocos, um país que foi fortemente impactado por um terremoto ocorrido no último mês de setembro, com uma atenção especial voltada para as famílias afetadas por essa tragédia.