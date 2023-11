Atacante da Seleção Brasileira, Rodrygo renova com Real Madrid

O Real Madrid anunciou hoje a extensão do contrato de Rodrygo, o atacante brasileiro de 22 anos, até junho de 2028, o que representa um acréscimo de três temporadas em relação ao contrato anterior. A renovação inclui uma cláusula de rescisão de 1 bilhão de euros (R$ 5,3 bilhões), semelhante à do jogador Vinicius Junior, que também estendeu seu contrato até 2027.

Rodrygo, ao se pronunciar sobre a renovação, expressou sua felicidade: "Hoje é um dia muito feliz para mim e para toda a minha família. Agradeço ao Florentino e a todos no clube pela confiança. Sinto-me em casa e vou continuar trabalhando com dedicação máxima para trazer alegria aos madridistas. Defender e lutar pelas conquistas do Real Madrid é um sonho renovado".

O jogador brasileiro ingressou no Real Madrid em 2019, transferindo-se do Santos após completar 18 anos, em uma negociação no valor de 45 milhões de euros (aproximadamente R$ 195 milhões na época). Durante sua passagem pelos merengues, conquistou um Mundial de Clubes, uma Champions League, uma Supercopa da Europa, dois títulos de LaLiga e uma Supercopa da Espanha.

Rodrygo acumula um total de 179 partidas com a camisa do Real Madrid, contribuindo com 39 gols e 30 assistências.