Torcedor do PSG é esfaqueado antes da partida contra o Milan pela Champions League

Um torcedor de 34 anos do PSG foi esfaqueado na perna em uma briga com torcedores do Milan, na madrugada desta terça-feira (7). O confronto entre as torcidas envolveu cerca de 50 pessoas em uma área movimentada da cidade de Milão. A vítima levou duas facadas na perna e foi encaminhada ao Hospital Policlínico de Milão.

VEJA MAIS

Várias pessoas encapuzadas são vistas em vídeos que circulam pelas redes sociais. Nos registros, elas aparecem correndo perto de um canal, em uma região conhecida pelos diversos bares e cafés.

Além do torcedor do PSG, dois policiais também foram atingidos na briga. Um deles foi esfaqueado e o outro atingido por um objeto que causou um ferimento no lábio. Os agressores foram detidos e presos e os militares encaminhados ao hospital.

Em setembro, um episódio semelhante aconteceu na cidade italiana. Torcedores do Milan atacaram e esfaquearam um torcedor do Newcastle, antes da partida entre os clubes pela fase de grupos da Champions League.

(*Juliana Maia, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de OLiberal)