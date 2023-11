Torcedores do Boca Juniors entram em conflito na entrada do Maracanã antes da final da Libertadores

Momentos de tensão antecederam a final da Libertadores no Maracanã, quando torcedores do Boca Juniors invadiram a área de acesso reservada aos argentinos. O incidente, que ocorreu no pré-jogo do aguardado confronto, ainda não teve registros de invasão ao interior do estádio.

Cerca de cinco horas antes do início da partida, os argentinos chegaram em grupo, seguindo as orientações iniciais. As imagens impressionaram pela massa de azul e amarelo que tomou conta da Avenida Rei Pelé, nas proximidades do Maraca.

A confusão teve início por volta das 13h, após a abertura dos portões do estádio. O esquema de acesso foi organizado em grupos menores, o que gerou desconforto, especialmente para as famílias que estavam juntas.

VEJA MAIS

Relatos indicam que os torcedores argentinos ficaram "encurralados" por cerca de uma hora e meia antes de passarem pela revista de segurança e, finalmente, acessarem o estádio.

Há informações de que parte dos torcedores que tentaram a invasão não possuíam ingressos válidos e se dirigiram ao estádio alegando não ter um local para assistir à partida - havia a expectativa de um telão no sambódromo.

Fiscais responsáveis pela verificação dos ingressos na entrada relataram que muitos torcedores chegaram com bilhetes falsos, agravando a situação.