Prêmio Recorde: campeão da Libertadores levará US$ 18 milhões

O campeão da Copa Libertadores da América na edição atual pode celebrar um prêmio recorde de US$ 18 milhões (cerca de R$ 91 milhões). Este valor representa um aumento de 22% em relação ao que foi concedido ao vencedor da competição em 2022. Além disso, cada vitória na fase de grupos acrescenta US$ 300 mil (aproximadamente R$ 1,5 milhão) ao montante total.

Se o Fluminense conquistar o título, o clube embolsará R$ 91 milhões, mais US$ 900 mil (cerca de R$ 4,5 milhões), devido às três vitórias na primeira fase do torneio. Com isso, o Tricolor poderá receber um total de R$ 95,5 milhões.

O Boca Juniors, por sua vez, tem a oportunidade de ganhar uma premiação ainda maior. Com quatro vitórias na fase de grupos, o time argentino terá direito aos mesmos R$ 91 milhões pelo título, somando-se a um bônus de US$ 1,2 milhão (aproximadamente R$ 6 milhões), totalizando um prêmio de R$ 97 milhões.

A edição atual da Copa Libertadores registrou um aumento de 21% na premiação em comparação com a edição de 2022, totalizando US$ 207,8 milhões (equivalente a R$ 1,09 bilhão). Adicionalmente, a Conmebol concedeu um prêmio de US$ 300 mil (cerca de R$ 1,51 milhão) por cada vitória na fase de grupos. Clubes que venceram todos os seis jogos poderiam arrecadar os US$ 3 milhões pagos a todos os participantes dessa fase, somando a um adicional de US$ 1,8 milhão.

A premiação completa para o campeão do principal torneio de clubes do continente é a seguinte:

Fase de grupos: US$ 3 milhões (R$ 15,1 milhões) + US$ 300 mil (R$ 1,5 milhão) de bônus por vitória na fase de grupos

Oitavas de final: US$ 1,25 milhão (R$ 6,3 milhões)

Quartas de final: US$ 1,7 milhão (R$ 8,6 milhões)

Semifinal: US$ 2,3 milhões (R$ 11,6 milhões)

Vice-campeão: US$ 7 milhões (R$ 35,2 milhões)

Campeão: US$ 18 milhões (R$ 91 milhões)

Com o acúmulo de premiações, o campeão da Libertadores pode potencialmente faturar até US$ 28,05 milhões (ou R$ 141,4 milhões), caso tenha avançado desde a primeira fase pré-Libertadores. Os prêmios para as fases prévias à fase de grupos variam entre US$ 400 mil na primeira, US$ 500 mil na segunda e US$ 600 mil na terceira fase.