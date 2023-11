Torcida do Boca Juniors 'invade' o Rio e eleva ocupação de hotéis antes da final da Libertadores

A final da Conmebol Libertadores, que acontecerá no próximo sábado (4) no Maracanã, está movimentando o Rio de Janeiro. Nos dias que antecedem o duelo entre Fluminense e Boca Juniors, a cidade vem recebendo muitos torcedores argentinos, elevando significativamente a taxa de ocupação nos hotéis locais.

Durante a semana da final, a taxa de ocupação dos hotéis na cidade do Rio de Janeiro, que tem uma média de 67% de janeiro a julho de 2023, disparou para 87%. Na região de Copacabana e Leme, a ocupação atingiu impressionantes 93%, de acordo com dados fornecidos pelo HotéisRIO.

A praia de Copacabana se transformou no epicentro da celebração para os torcedores, que se reúnem em grande número no local. Muitos deles preferem acampar e passar a noite nas areias da praia, mesmo que de maneira ilegal. A imprensa argentina estima que mais de 100 mil torcedores do Boca Juniors devem estar no Rio de Janeiro até o final de semana.

Enquanto isso, o elenco do Boca Juniors realizou seu último treino na manhã desta quarta-feira na Argentina antes de viajar para o Rio de Janeiro na parte da tarde. A partir de quinta-feira, a equipe argentina irá treinar no CT Moacyr Barbosa, pertencente ao Vasco da Gama, localizado em Jacarepaguá. A expectativa só aumenta enquanto a cidade se prepara para receber essa emocionante final da Libertadores.