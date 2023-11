Fluminense ou Boca Juniors podem disputar Copa Interamericana? Veja a probabilidade

As especulações só tem aumentado próximo a final da Libertadores entre Fluminense e Boca Juniors, neste sábado (04), no Maracanã, no Rio de Janeiro (RJ). O time vencedor da Taça Conmebol Libertadores terá direito a jogar três competições internacionais como consequência do título.

No entanto, nenhuma das competições inclui a Copa Interamericana, torneio que possivelmente envolverá equipes dos Estados Unidos, como o Inter Miami, clube de Messi. O clube que se consagrar campeão da Libertadores disputará os seguintes títulos:

Mundial de Clubes de 2023, na Arábia Saudita.

Recopa Sul-Americana em 2024, contra a LDU, campeã da Sul-Americana.

Mundial de Clubes de 2025, nos EUA.

A Copa América de 2024 ainda não será disputada devido à série de ações em conjunto tomadas pela Conmebol e Concacaf, em janeiro deste ano, que visam tornar a competição em um torneio de clubes em conjunto, no formato “final four”.

O objetivo era que cada confederação continental indicasse dois clubes. Acontece que a mudança é mais complicada do que prevista inicialmente, por isso, a primeira edição do torneio, intitulada “Copa Interamericana”, não poderá ser disputada no ano que vem.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão da editora web de OLiberal.com, Rayanne Bulhões)