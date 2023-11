Suárez estaria com contrato encaminhado com o Inter de Miami e pronto para deixar o Grêmio

Os torcedores do Grêmio já devem se preparar para se despedir de Luis Suárez, pois ao que tudo indica, o uruguaio não deve jogar outra temporada com a equipe gaúcha, e já estaria com um contrato encaminhado para atuar no Inter de Miami em 2024.

Segundo o jornal uruguaio El País, Suárez já teria trocado e-mails com o clube americano demonstrando o interesse em tratar do acerto e deve assinar contrato de um ano, com possibilidade de renovação.

O uruguaio e Grêmio já haviam antecipado o fim do contrato em um ano, de dezembro de 2024 para dezembro de 2023. O acordo ocorreu para garantir que Suárez ficasse no clube até o fim da temporada, após uma crise com o jogador, que teria iniciado após a contratação de Lionel Messi no Inter de Miami.

Suárez reconheceu que gostaria de atuar no time estadunidense e admitiu que foi procurado pelo clube, no entanto, não foi liberado pelo Grêmio. Na próxima temporada, cumprindo o que gostaria, o jogador deve partir para os Estados Unidos e além de Messi, deve reencontrar também Sergio Busquets e Jordi Alba, ex-companheiros dos tempos de Barcelona.

O jogador, de 36 anos, é o artilheiro do Grêmio, com 22 gols e 15 assistências, e deve atuar em mais nove partidas com a equipe gaúcha até o fim do Brasileirão. O desempenho de Suárez deve até mesmo render uma nova convocação para a Seleção Uruguaia, a primeira após a Copa do Mundo de 2022.