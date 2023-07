Luis Suárez está próximo de saída do Grêmio para jogar com Messi, afirma jornalista

O craque uruguaio Luis Suárez, contratado pelo Grêmio no início deste ano, está próximo de fechar com o Inter Miami, dos Estados Unidos, ainda nesta temporada. O atacante pode jogar ao lado de seu antigo companheiro de equipe, Lionel Messi, que foi apresentado pelo clube norte-americano no último domingo (16).

Segundo o jornalista Esteban Edul, da ESPN Argentina, o avanço pela contratação de Suárez já é grande. “Vínhamos conduzindo a informação de que Suárez chegaria na próxima temporada, mas será nesta”, declarou.

Outro repórter argentino, Martín Arévalo, afirmou que Suárez não está mais feliz jogando com a camisa do Grêmio e que sua amizade com Messi seria bastante significativa para a saída do jogador do clube brasileiro, tendo em vista que as famílias de ambos os jogadores são bem próximas desde a época em que os dois jogaram no Barcelona.

Empresário do jogador e diretoria do Grêmio negam

Procurados pelo portal Globo Esporte, a direção do Grêmio negou que existam negociações pela saída do atacante. Rodrigo Lopez, um dos representantes do jogador, também negou as informações. Em junho, Suárez declarou que não deixará o Tricolor para se transferir ao time norte-americano, tendo em vista que tem contrato até 2024.

O jogador tem uma multa rescisória de 70 milhões de euros, que garantem ao Grêmio uma segurança com relação ao investimento feito em Suárez.

Números de Suárez no Grêmio

Com cerca de 30 jogos disputados pelo Grêmio, Suárez já marcou 13 gols e deu 9 assistências. Somente no Brasileirão, foram 12 partidas, com 4 gols e 3 assistências. O jogador ainda foi campeão do Campeonato Gaúcho pelo clube e ficou na vice-artilharia do campeonato, com sete gols marcados.

Em sua carreira, acumula passagens pelo Atlético de Madrid, Barcelona, Liverpool, Ajax e o Nacional, onde começou sua carreira e esteve antes de chegar ao clube brasileiro.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)