Copa do Brasil: mandos de campo das semifinais são definidos pela CBF em sorteio; veja

Nesta segunda-feira (17), a CBF realizou o sorteio dos mandos de campo das semifinais da Copa do Brasil. Corinthians e Grêmio disputam os jogos de ida em casa, enquanto São Paulo e Flamengo farão o mando da decisão. As partidas de ida devem ser disputadas no dia 26 de julho, enquanto as decisões devem ocorrer na terceira semana de agosto, no dia 16.



Para chegar à semifinal, o Corinthians teve que passar pelo América-MG em uma disputa de pênaltis emocionante. Agora vai enfrentar o São Paulo, um dos seus maiores rivais, que precisou passar pelo Palmeiras, outro rival paulista, para avançar.

Na outra chave, o Grêmio também passou depois de derrotar o Bahia nos pênaltis. Enquanto o Flamengo, que quer manter o título da competição, triunfou sobre o Athlético-PR dentro e fora de casa.

Premiação

Até o momento, os semifinalistas já garantiram a bolada de R$ 9 milhões na competição. E, além do troféu da competição, os finalistas brigam pelo prêmio de R$ 70 milhões que o campeão deve levar para casa. O vice-campeão não deve ficar tão para trás e vai receber R$ 30 milhões.

Caso o Grêmio conquiste a Copa do Brasil, a soma da premiação de todo o torneio para o clube gaúcho deve ultrapassar os R$ 90 milhões. Para as demais equipes, a soma de toda a premiação, caso ganhem, renderá R$88,7 milhões.