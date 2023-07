Copa do Brasil: quanto ganharam as equipes que passaram para a semifinal?

São Paulo, Grêmio e Flamengo já garantiram suas vagas para a semifinal da Copa do Brasil de 2023. A última vaga para a penúltima fase da competição será definida neste próximo sábado, 15 de julho, na partida entre Corinthians e América-MG, com a equipe mineira levando vantagem após vencer a primeira partida do confronto por 1x0.

VEJA MAIS

A Copa do Brasil vem crescendo em importância para as equipes brasileiras, tendo em vista o grande valor que a competição paga para os times de acordo com o avanço em cada fase do torneio. As quatro equipes que passaram para a próxima etapa da competição arrecadam R$9 milhões com a classificação.

O valor é ainda maior se somado com as outras fases da competição. São Paulo, Grêmio e Flamengo, que começaram a competição já na terceira fase, acumularam R$18,7 milhões ao longo da Copa do Brasil.

Último classificado para a semifinal

Ainda falta uma equipe se classificar para a próxima da Copa do Brasil. América-MG e Corinthians disputam a última vaga em partida que será jogada na tarde deste sábado (15). O América-MG chega com vantagem sobre o Timão, após vencer a partida de ida por 1x0 em Belo Horizonte. O Corinthians precisa vencer a partida em casa para continuar sonhando com o título da competição.

Final tem premiação de R$100 milhões

Ao chegar na final da competição, as equipes ganham recompensas financeiras ainda maiores. Na última partida, a equipe vice-campeã leva para casa um prêmio de “consolação” no valor de R$30 milhões, enquanto o time campeão soma a bagatela de R$70 milhões aos valores arrecadados em rodadas anteriores.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)