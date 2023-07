Copa do Brasil 2023: confira as datas dos jogos das Semifinais

Inicialmente, as semifinais da Copa do Brasil estavam marcadas para ocorrer entre os dias 9 e 16 de agosto, com o Flamengo e Grêmio classificados para a disputa. No entanto, o período se choca com as oitavas de finais da Libertadortes, onde o Mengão também disputa pela classificação.

Uma semana após a partida de ida contra o Olimpia, o Flamengo disputará o jogo de volta no dia 10 de agosto no Estádio Manuel Ferreira, no Paraguai. Até então, a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) não se pronunciou sobre as novas datas das semifinais da Copa do Brasil.

O próximo embate da Copa do Brasil será entre os vencedores os duelos será definido entre os vencedores dos duelos Corinthians x América-MG, que ocorrerá no próximo sábado (15), às 16h30, e São Paulo x Palmeiras, que ocorre nesta quinta-feira (13), às 20h.

Premiação das semifinais da Copa do Brasil 2023

Os clubes que se classificarem para as semifinais da Copa do Brasil irão garantir mais R$ 9 milhões de premiação na competição. Confira abaixo a premiação completa do torneio:

Primeira fase: R$ 1,4 milhão ( Série A ), R$ 1,25 milhão ( Série B ) e R$ 750 mil (demais clubes)

R$ 1,4 milhão ( ), R$ 1,25 milhão ( ) e R$ 750 mil (demais clubes) Segunda fase: R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes)

R$ 1,7 milhão (Série A), R$ 1,4 milhão (Série B), R$ 900 mil (demais clubes) Terceira fase: R$ 2,1 milhões

R$ 2,1 milhões Oitavas de final: R$ 3,3 milhões

R$ 3,3 milhões Quartas de final: R$ 4,3 milhões

R$ 4,3 milhões Semifinais: R$ 9 milhões

R$ 9 milhões Vice-campeão: R$ 30 milhões

R$ 30 milhões Campeão: R$ 70 milhões

Quando será a final da Copa do Brasil 2023?

Iniciada em 21 de fevereiro, a fase final da Copa do Brasil 2023 está, até então, marcada para ocorrer no dia 23 de setembro de 2023. Além do título e a dinheirada, o clube campeão do torneio garantirá uma vaga na fase de grupos da Copa Libertadores de 2024 e na Supercopa do Brasil de 2024.

(*Gabriel Bentes, estagiário sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web de OLiberal.com)