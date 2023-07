Flamengo: Bruno Henrique sofre nova lesão e ficará de fora de jogo contra o Athletico-PR

O atacante Bruno Henrique não participará da próxima partida do Flamengo por conta de uma lesão. O jogador, que tem sido utilizado mais vezes pelo técnico Sampaoli após passar dez meses longe dos gramados por conta de uma lesão multiligamentar no joelho direito, sofreu um estiramento ligamentar no tornozelo e joelho esquerdos na partida contra o Palmeiras, no último sábado (8).

Apesar da ausência de fratura, o jogador precisará fazer um tratamento com fisioterapia. Na partida contra o Palmeiras, o jogador do Flamengo sofreu um pisão do zagueiro Luan.

O Flamengo joga, sem Bruno Henrique, na próxima quarta-feira (12), contra o Athletico-PR. As equipes disputam uma vaga na semifinal da Copa do Brasil. A equipe rubro-negra chega com uma vantagem para o segundo confronto contra o clube paranaense, após ganhar por 2x1 na primeira partida das quartas de final, na última quarta (5).

Retorno de Gabigol e Léo Pereira

Apesar da má notícia, o Flamengo pode contar com dois jogadores que estiveram afastados nas últimas partidas. Gabriel Barbosa e Léo Pereira sofreram lesões na partida contra o Fortaleza, no dia 1º de julho, e passaram por um tratamento intensivo para voltar aos gramados o mais cedo possível.

Os dois jogadores serão testados nestes dois últimos dias que antecedem o jogo contra o Athletico-PR e podem voltar a equipe na partida decisiva. Além de Léo Pereira e Gabigol, o clube carioca deve contar com o volante Allan, recém-contratado, mas que se recuperava de uma lesão e não joga desde março. Segundo Sampaoli, o volante pode estrear nesta quarta (12) ou no clássico contra o Fluminense, no próximo domingo (16).

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)