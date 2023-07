Palmeirense morre após se ferir em confronto com torcedores do Flamengo

No último sábado (8), a palmeirense Gabriela Anelli Marchiano, de 23 anos, foi internada em estado grave após ser atingida por uma garrafa durante um confronto entre torcedores no jogo Palmeiras x Flamengo. Na manhã desta segunda-feira (10), parentes confirmaram a morte da jovem.

Gabriela estava na fila do Allianz Parque, localizado na Zona Oeste de São Paulo, quando a briga entre palmeirenses e flamenguintas começou. A Polícia Militar dispersou os grupos com gás de pimenta e, no tumulto, a jovem foi atingida no pescoço. A ambulância do estádio prestou socorro.

O confronto ocorrido fora do estádio resultou em duas paralisações no jogo entre Palmeiras e Flamengo, pela 14ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Durante sua internação, foi criada uma campanha nas redes sociais para conseguir doação de sangue para Gabriela. O atacante do Palmeiras, Dudu, chegou a se solidarizar e divulgar as informações para a doação.

Em entrevista para o G1, Felipe Marchiano, irmão de Gabriela, chegou a atualizar sobre o quadro médico da jovem. "O ferimento dela foi na região do pescoço, onde atingiu uma artéria. Ela foi operada ontem e teve duas paradas cardíacas e um problema pulmonar. Minha irmã está tomando uma medicação pesada e lutando neste momento por uma reação", disse.

De acordo a Secretaria de Segurança Pública de São Paulo (SSP), Gabriela foi gravemente ferida por uma garrafa de vidro e levada ao hospital. Além disso, outra pessoa também ficou ferida, e um homem suspeito de arremessar garrafas durante a briga foi detido imediatamente. O incidente foi registrado como tentativa de homicídio e perturbação da ordem pública.

A confirmação de sua morte foi divulgada nas redes sociais pela família da vítima. "Obrigado a todos que oraram pela minha irmã, mas ela foi morar com o papai do céu", escreveu Felipe em seu Instagram.

Nas redes sociais, o Palmeiras prestou homenagem à Gabriela e disse que esse crime "compromete a imagem do futebol brasileiro".

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)