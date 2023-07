Flamengo recorre à CBF após erros de arbitragem em jogo contra Palmeiras

O empate do Flamengo e Palmeiras de 1 a 1, pela 14° rodada do Brasileirão neste sábado (8), foi alvo de dois erros de arbitragem, conforme diz o time rubro-negro. De acordo com a diretoria, o possível pênalti em Everton Ribeiro e o erro de protocolo no gol anulado de Rony serão reclamados à CBF.

O possível pênalti cometido por Richard Ríos em cima de Everton Ribeiro aconteceu aos 33 minutos do segundo tempo. Na ocasião, Ríos fez contato nas contas do meia do Flamengo dentro da área. O lance não foi marcado por infração e não teve interferência do VAR.

Minutos depois, Raphael Veiga fez um ótimo lançamento para Rony, que avançou em direção à rede e marcou um gol. A arbitragem apontou impedimento durante o lance, fazendo com que a defesa do rubro-negro parasse. Mesmo assim, o segundo lance foi analisado pelo VAR.

Após a disputa, Cacau Cotta, diretor de relações externas do Flamengo, fez uma crítica à CBF nas redes sociais. “Não tem chororô nem mimimi aqui, mas fica ruim para a @CBF_Futebol e principalmente para a continuidade da competição pela forma que estão conduzindo as coisas”, pontuou.

A tensão entre os times já vem sendo acumulada desde a semana passada quando João Martins, auxiliar de Abel Ferreira, se pronunciou contra a arbitragem após o empate contra o Athletico-PR. Segundo ele, o “sistema” não quer que o time seja campeão novamente.

O empate deixou o Flamengo na vice-liderança enquanto o Palmeiras continua na 4° posição sem vencer quatro jogos na competição.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)