Com golaço de Yago Pikachu, Fortaleza bate o Athletico-PR e se aproxima do topo da tabela da Série A

O Fortaleza-CE venceu o Athletico-PR, em partida da Série A, no último domingo (9), com um golaço do paraense Yago Pikachu. A assistência foi dada pelo volante Caio Alexandre, que cruzou a defesa do rival e encontrou o atacante, ex-Paysandu, em condições de abrir o placar.

Confira o lance:

Após a vitória, Alexandre, que soma seis assistências e quatro gols marcados na temporada, comentou o lance e brincou com o companheiro. “Fui feliz em achar o Pikachu, grande passe, ele foi feliz na finalização. Méritos de toda a equipe. Acho que fizemos uma grande partida. Tivemos muitas finalizações, fomos felizes em fazer o gol. E temos grandes jogos pela frente agora. E avisar para o Pikachu que o pix é o CPF, hein, para ele não esquecer”, disse.

Com a vitória, o Fortaleza agora ocupa a sétima posição da tabela da Série A, com 23 pontos. O próximo desafio dos cearenses será em casa novamente, no próximo domingo (16), contra o Cuiabá, na Arena Castelão, às 16h.

