Copa do Brasil: jogador do São Paulo que perdeu o pai não jogará contra o Palmeiras

O meio-campista Pablo Maia, de 21 anos, foi liberado pelo São Paulo e não jogará contra o Palmeiras na próxima quinta-feira (13). O atleta perdeu o pai e foi dispensado por não ter condições de disputar o confronto.

Pablo Maia é natural de Brazópolis (MG) e vem sendo utilizado como titular pelo técnico Dorival Júnior. O volante jogou em 12 das 14 rodadas do Brasileirão 2023 e esteve em quatro jogos do São Paulo na Copa do Brasil deste ano.

Nas redes sociais, o jogador lamentou a perda e publicou uma homenagem para o seu pai:

São Paulo e Palmeiras na Copa do Brasil

Os dois clubes paulistas se enfrentam na próxima quinta (13) na partida de volta das quartas de final da Copa do Brasil. O São Paulo tem uma ligeira vantagem, após ganhar do Palmeiras por 1 a 0 na primeira partida do confronto.

(Estagiário Gabriel Mansur, sob supervisão do editor executivo de OLiberal.com, Carlos Fellip)