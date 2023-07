Copa do Brasil: São Paulo vence Palmeiras com golaço de Rafinha e abre vantagem na disputa

Pelas quartas de final da Copa do Brasil, o São Paulo venceu o Palmeiras por 1 a 0, em partida disputada nesta quarta-feira (5), no Morumbi. O herói improvável do Choque-Rei foi Rafinha, lateral-direito de 37 anos, que marcou seu primeiro gol desde que chegou ao clube do Morumbi em 2022, num belo chute que contou com um desvio de Luan, jogador do Palmeiras.

Com esse resultado, o São Paulo tem a vantagem de poder empatar no estádio do Palmeiras no próximo jogo, na semana que vem, para garantir a classificação. Já uma vitória do Palmeiras por um gol de diferença levará a decisão para as cobranças de pênaltis. Os palmeirenses asseguram a vaga no tempo regulamentar se vencerem por dois ou mais gols de diferença.

As duas equipes voltam a se enfrentar no Allianz Parque na quinta-feira (13).