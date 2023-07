Copa do Brasil: São Paulo terá mais de um time de desfalques contra o Palmeiras

O técnico Dorival Júnior terá que lidar com uma série de problemas no elenco do São Paulo para o confronto contra o Palmeiras, na próxima quarta-feira, às 19h30, pelo jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil. Pelo menos 12 jogadores podem ficar de fora do duelo, que será disputado no Morumbi.

Os zagueiros Ferraresi e Beraldo, os laterais Moreira e Igor Vinícius, e os meias Galoppo, Talles Costa e Michel Araújo estão em processo de recuperação de lesões.

Enquanto isso, o lateral Welington e os atacantes Erison e Alexandre Pato estão trabalhando na melhora de sua forma física após um longo período afastados. Dorival tem sido cauteloso em relação a esse trio e é provável que eles permaneçam fora do confronto contra o Palmeiras. Além deles, o lateral Raí Ramos não poderá jogar, pois já atuou na Copa do Brasil pelo Ituano.

O 12º desfalque que pode afetar o Tricolor na quarta-feira é Calleri. O atacante tem sentido fortes dores nas costas desde o jogo contra o Tigre, na última terça-feira, e não pôde atuar contra o Fluminense no último sábado.

Dorival Júnior afirmou em uma entrevista coletiva no sábado (1) que é improvável que o atacante esteja disponível para o clássico. O pessimismo se deve ao fato de Calleri nem mesmo conseguir participar dos treinos, devido às dores intensas nas costas.

Devido à localização da dor, métodos como injeções para aliviar a dor não estão funcionando. Portanto, a condição física do jogador será avaliada dia após dia para determinar se ele estará apto para jogar.

Com todos esses problemas, Dorival tem contado com jovens formados na base do clube. Juan, por exemplo, substituiu Calleri contra o Fluminense e desponta como favorito para ocupar a vaga novamente contra o Palmeiras. O jovem teve uma boa atuação no Brasileirão.

Outro jogador que tem se destacado é o meio-campista Rodriguinho. Após ser revelado no ano passado e ter recebido poucas oportunidades, o jogador tem sido aproveitado com regularidade por Dorival e até mesmo foi titular pela primeira vez no Campeonato Brasileiro no confronto contra o Flu.

A boa notícia para o treinador é o retorno de Caio Paulista à lateral-esquerda. O jogador não pôde atuar na última partida devido a questões contratuais. Ele pertence ao Fluminense e, para jogar, o São Paulo precisou pagar R$ 1 milhão ao clube carioca.