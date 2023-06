STJD pune Abel Ferreira por puxar celular de jornalista após jogo do Palmeiras; vídeo

Abel Ferreira, técnico do Palmeiras, foi punido com um jogo de suspensão pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD), quase um mês após ter puxado o celular da mão do jornalista Pedro Spinelli. O profissional filmava uma discussão entre o diretor do clube e um dos assistentes de arbitragem, após o empate de 1x1 do time paulista contra o Atlético-MG, pela oitava rodada do Campeonato Brasileiro.

O técnico foi enquadrado no artigo 258 do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD) que trata de condutas contrárias à disciplina e à ética dentro do futebol. Ferreira foi absolvido do pagamento da multa e ainda pode recorrer da decisão do STJD.

Com a punição, o treinador não poderá comandar a partida do Verdão contra o Athletico-PR, que ocorre no próximo domingo (2), pela 13ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Em uma coletiva de imprensa após o ocorrido, Abel lamentou o comportamento e pediu desculpas a Pedro Spinelli no dia seguinte, por meio de uma videochamada.

"Aconteceu uma discussão ali no túnel entre o nosso diretor esportivo e um dos assistentes da arbitragem, e tinha ali, não se se repórteres ou quem eram, filmando tudo, e eu peço desculpas se me excedi, porque são coisas do futebol, coisas dentro do futebol, e isso é muito nosso", explicou.