Abel Ferreira fala sobre fim de contrato e possível renovação com o Palmeiras

O técnico do Palmeiras, Abel Ferreira, abriu o jogo e não descartou uma possível renovação de contrato com o time após 2024, período que encerra as atividades no clube. Em entrevistas recentes o treinador havia comentado sobre a vontade de ‘descansar’ depois de comandar o 'Verdão' por três anos.

Durante a coletiva de impresa no úlimo domingo (25) após a derrota de 1 a 0 para o Botafogo, Abel foi questionado sobre o período sabático e seus objetivos.

“Eu gosto de ser capitão da minha alma e dono do meu destino. Eu também já disse que não quero falar em futurologia, quero viver o aqui e agora. Me motiva estar num clube que busca títulos, que honra seus compromissos, que tem jovens que querem triunfar e experientes que os apoiam em tudo isso”, afirmou.

O português tem sido pensado por grandes times do Oriente Médio e da Europa, como o Paris Saint-Germain, além de ter sido um dos candidatos para comandar a Seleção Brasileira. Mesmo com um leque de possibilidades o técnico não descartou o desejo de permanecer no clube em que é valorizado.

“Sou feliz onde as pessoas me respeitam, gosto muito desse clube, das pessoas. No resto é viver um dia de cada vez. Tem uma frase que não é minha, mas que gosto muito: 'ser capitão da minha alma e dono do meu destino', completou

O português chegou no Verdão em 2020 e já coleciona muitos títulos com a equipe, sendo esses: 1 Copa do Brasil (2020), 2 Copas Libertadores (2020 e 2021), 1 Recopa Sul-Americana (2022), 1 Campeonato Brasileiro (2022), 2 Campeonatos Paulistas (2022 e 2023) e o último 1 Supercopa do Brasil (2023).

Nesta quinta-feira (29), o Palmeiras entra em campo para enfrentar o Bolívar, pela 6° rodada da fase de grupos da Libertadores, às 21h (horário de Brasília), no Allianz Parque.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor web de OLiberal.com, Felipe Saraiva)