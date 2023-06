Torcedores fazem a festa com a chegada de Enner Valencia, novo contratado do Internacional

O novo contratado do Internacional já está na área. Enner Valencia, equatoriano de 33 anos, ainda não está em campo, mas chegou na madrugada desta segunda-feira (26) no aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre.

O centroavante é uma grande contratação do Internacional e já está sentindo o carinho dos torcedores colorados. Ao desembarcar, Enner foi recebido por fãs que estavam o esperando em clima de festa. Ele será apresentado oficialmente pelo time hoje à noite.

VEJA MAIS

Na temporada 2022/2023, o recém-chegado camisa 13 do Internacional viveu o auge de sua carreira no Fenerbahçe. Em 48 partidas, Enner chegou a marcar 33 gols, além de conquistar o título da Copa da Turquia.

Com um recorde de gols pela seleção equatoriana, o jogador terá que aguardar até 3 de julho, quando a janela de inscrições para jogadores se abrirá, para poder entrar em campo.

O evento que marca a apresentação de Enner será as 19h no Gigantinho, ginásio do complexo Beira-Rio, que tem capacidade para até 10 mil pessoas.

A celebração contará com o patrocínio da Estrela Bet, que é parceira do clube gaúcho nessa contratação. Os torcedores terão a oportunidade de participar do evento gratuitamente, basta fazer o check-in no site Mundo Colorado e doar um 1kg de alimento não perecível.

*(Hannah Franco, estagiária de jornalismo, sob supervisão de Tainá Cavalcante, editora web de OLiberal.com)