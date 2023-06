Newcastle define contratação de Sandro Tonali por R$ 360 milhões

Nesta sexta-feira (23), o Newcastle definiu a contratação do volante Sandro Tonali, jogador do Milan. O clube inglês terá que desembolsar 70 milhões de euros (o equivalente a R$ 360 milhões) pelo jogador, segundo o jornalista Fabrizio Romano, especialista no mercado de transferências da Europa.

Esse é maior negócio de tranferência já realizado envolvendo um jogador italiano. O jovem meio-campista, com 23 anos de idade, já concluiu os exames médicos e firmou um contrato até junho de 2029. O acordo inclui um salário anual de R$ 36 milhões, além de possíveis bônus no valor de R$ 10 milhões.

Tonali terá a oportunidade de se juntar a uma dupla de meio-campistas brasileiros com Bruno Guimarães e Joelinton. Os jogadores representaram a seleção brasileira nos amistosos contra Guiné e Senegal e estão vivendo ótimos momentos na Premier League.

Tonali começou sua carreira no Brescia e chegou ao Milan em 2020. Apesar de muito jovem, ele já possui no currículo o título do Campeonato Italiano da temporada 2021/2022. Ao longo de suas três temporadas no Milan, ele acumulou 130 jogos, com sete gols e 11 assistências.

(*Estagiária Hannah Franco, sob supervisão do editor web em Oliberal.com, Felipe Saraiva)