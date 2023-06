Jude Bellingham tem contratação anunciada pelo Real Madrid com direito a música dos Beatles

Uma semana após o Borussia Dortmund anunciar a saída de Jude Bellingham, o Real Madrid confirmou, nas redes sociais, que o inglês de 19 anos é o novo integrante do time. Com publicações relembrando momentos da carreira de Bellingham, o time merengue e Vini Jr., jogador do clube, deram boas-vindas ao atleta.

VEJA MAIS

No Twitter, o time espanhol fez várias postagens com a hashtag "HeyJude", fazendo referência ao sucesso do grupo The Beatles, que possui o mesmo nome e é do mesmo país que Bellingham.

Em uma das publicações o Real cita um trecho da canção lançada em 1968 e criada por Paul McCartney e John Lennon. "Take a sad song and make it better", escreveu.

Ao lado de Camavinga, Valverde, Kross e Vini Jr., o inglês defenderá o Real por seis temporadas, com contrato válido até junho de 2029. No Twitter, o jogador brasileiro comemorou a chegada do meio-campista. "Bem-vindo ao melhor time do mundo, Jude Bellingham", publicou Vinicius Jr.

Quem é Jude Bellingham?

Bellingham foi revelado pelo Birmingham, da Inglaterra, em 2019/2020, quando defendeu o clube na Championship. No time inglês, o jogador participou de 45 partidas, contribuiu em duas assistências e marcou 45 gols.

Ainda no mesmo ano, após ser notado pelo desempenho nos gramados, o meio-campista foi contratado pelo Borussia Dortmund, com apenas 17 anos, onde permaneceu até este mês.

Bellingham é um dos jogadores mais cobiçados do mercado e está em destaque no futebol. Além do Real, outros grandes clubes como o Liverpool e o Chelsea também se mostravam interessados na sua contratação, mas o ex-Borússia escolheu fazer parte do elenco do time merengue.

(*Juliana Maia, estagiária sob supervisão do editor web de Oliberal.com, Felipe Saraiva)