Real Madrid acerta a contratação de Bellingham, do Borussia, por R$ 543 milhões

O Borussia Dortmund publicou uma nota no site oficial do clube revelando o acordo feito com o Real Madrid pelo jogador Jude Bellingham. O camisa 22 do time alemão será o novo contratado do clube merengue, que vai desembolsar 103 milhões de euros (o equivalente R$ 542 milhões), além do pagamento de taxas pela transferência do atleta. Com o contrato assinado, o inglês passará seis temporadas no Real, até junho de 2029, onde jogará ao lado de Camavinga, Valverde, Tchouameni, Kross e Modric, também meio-campistas da equipe espanhola.

Bellingham chegou ao Borussia em 2020, com apenas 17 anos, e era apontado como uma grande promessa do futebol britânico. Atualmente, o inglês continua em destaque e está entre os jogadores mais cobiçados no futebol, com grandes clubes como o Liverpool e o Chelsea interessados na sua contratação, além do Real Madrid, time escolhido pelo meia-campista.

Segundo divulgado pela imprensa alemã, o Borussia almejava obter R$ 780 milhões pela transferência de Bellingham ao clube merengue, mas o clube alemão e o espanhol conseguiram chegar ao acordo de R$ 543 milhões e taxas que chegam a 30% do valor acertado no acordo, pela contratação do atleta.

(Estagiária Juliana Maia, sob supervisão da editora executiva de OLiberal.com, Ádna Figueira)