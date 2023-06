Real Madrid faz despedida para Benzema com presença de ídolos históricos do clube

O Real Madrid organizou uma emocionante cerimônia de despedida para Karim Benzema nesta segunda-feira, no centro de treinamento do clube. O atacante francês foi homenageado pelo presidente Florentino Pérez e aproveitou a ocasião para comentar sobre sua partida e o início de uma nova fase em sua carreira.

Benzema expressou sua gratidão ao Real Madrid e aos seus companheiros, ressaltando que sua passagem pelo clube foi um período marcante em sua vida. "Foi um caminho incrível para mim. Tive a sorte de realizar meu sonho de infância. O Real Madrid será sempre inesquecível, porque é o melhor clube da história. Agora, é o momento de seguir em frente e começar uma nova história", afirmou o jogador.

A solenidade contou com a presença de personalidades importantes, como o treinador Carlo Ancelotti e jogadores renomados, incluindo Courtois, Modric e Lucas Vázquez. Ícones do passado do Real Madrid, como o brasileiro Roberto Carlos e o espanhol Raúl, também estiveram presentes para prestar sua homenagem.

Após Cristiano Ronaldo, Benzema será mais um vencedor da Bola de Ouro a se aventurar no futebol saudita. A TV "Al Ijbariya", da Arábia Saudita, relatou que o presidente do Al Ittihad, Anmar al Haeli, e o vice-presidente, Ahmad al Kaaki, estiveram em Madri no último domingo para finalizar a negociação com o atacante.

De acordo com a imprensa europeia, Benzema receberá um salário anual de 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) no clube saudita, em um contrato de três anos. Esse valor é significativamente maior do que o que ele recebia no Real Madrid. O anúncio oficial dessa transferência está programado para ocorrer ainda nesta semana.