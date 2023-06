Futebol árabe mira em Lewandowski após contratação de Benzema e Cristiano Ronaldo

Após a contratação de Benzema, do Real Madrid, e CR7, o futebol árabe mira em mais um craque, dessa vez o maior artilheiro do Campeonato Espanhol: Robert Lewandowski. Em seu primeiro ano no Barcelona, o polaco conquistou o título espanhol, contabilizando a 11° taça de liga nacional na carreira.

Segundo o canal de televisão ‘Sky Alemanha’, o atacante do Barcelona deve receber uma proposta de um time da Arábia Saudita nos próximos dias. No entanto, o mesmo clube não estaria disposto a deixar um jogador de 34 anos, não divulgado, para a contratação do atleta.

Neste domingo (04/06), o Real Madrid anunciou a saída do atacante Karim Benzema, agora contratado pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita, time de Romarinho, ex-Corinthians. Aos 35 anos, o francês deixa o clube catalão como capitão da equipe e maior campeão da história do time ao lado do brasileiro Marcelo, com 26 títulos.

Cristiano Ronaldo, agora do Al-Hilal, também foi outra importante contratação no futebol árabe. Até o momento, o português acumula cerca de 19 partidas, 14 gols e 2 assistências no clube saudita.

(Beatriz Moura, estagiária sob supervisão do editor de OLiberal.com, Ana Carolina Matos)